ماكرون يشكر لودريان: على إيران توضيح سياستها في لبنان

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، “أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن “إعادة الارتباط يجب أن تمر أيضًا بتوضيح سياسة إيران فيما يتعلق بجيرانها المباشرين، فيما يتعلق بإسرائيل وأمنها، وفيما يتعلق بلبنان واستقراره”.

وشكر ماكرون في كلمته أمام الدبلوماسيين في “مؤتمر السفراء” في باريس، موفده الخاص إلى لبنان جان – إيف لودريان على المهمّة التي يقوم بها بطلب منه، والمتعلّقة بإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة الراهنة.

وفي هذا الإطار، اعتبر أنه “من العناصر الأساسية لهذا الحل السياسي في لبنان هو توضيح التدخلات الإقليمية في شؤون هذا البلد، ومن ضمنها إيران”.