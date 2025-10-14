الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
ماكرون يعلن مؤتمرين لدعم لبنان ويثني على تعزيز سلطة الجيش

منذ 12 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكد فيها دعم فرنسا الثابت للبنان في هذه المرحلة الحساسة. وجاء في الرسالة أن باريس مصمّمة على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان: الأول مخصّص لتقوية الجيش اللبناني، والثاني للنهوض بلبنان ومساعدته على إعادة الإعمار.

كما أشاد ماكرون بالقرارات الشجاعة التي اتخذها لبنان لضمان حصرية السلاح في يد القوات الشرعية، مؤكداً حرص فرنسا على استمرار التعاون مع الدولة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية.

الخطوة الفرنسية تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى دعم دولي متواصل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وتبرز الالتزام الأوروبي بدعم المؤسسات اللبنانية الحيوية لضمان مستقبل مستقر وآمن للبلاد.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

