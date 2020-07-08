ماكينزي للمسؤولين: دعم الجيش اللبناني مستمر بمنأى عن الوضع السياسي

كشفت معلومات صحفية ان قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكنزي أكد أثناء زيارته لبنان اليوم امام المسؤولين ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر بمنأى عن الوضع السياسي.

في السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشاري رئيس الحكومة السفير جبران صوفان والعميد حسني ضاهر ومدير مكتب دياب القاضي خالد عكاري.

وجرى التداول في العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وفي الدعم الأميركي للجيش اللبناني.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، على رأس وفد عسكري، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

في السياق، ترددت معلومات أن ماكنزي الذي وصل إلى العاصمة بيروت الأربعاء، سيشدد على مواصلة واشنطن دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأضافت المصادر عينها أن هذا التأكيد سيتزامن مع التذكير “بضرورة قيام حكومة بيروت بوقف نشاط حزب الله ونزع سلاحه”.

وكان ماكينزي قال، الشهر الماضي، إنه يرفض دعوات من الكونغرس لوقف دعم الجيش اللبناني، معتبرا أن العلاقة الأميركية مع مؤسسة الجيش هي “لموازنة قدرات حزب الله المدرج على لائحة الارهاب في واشنطن”.