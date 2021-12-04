مالكو الأبنية المؤجرة: لتحرير الإيجارات غير السكنية فوراً

نظمت نقابة مالكي الابنية والعقارات المؤجرة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، طالب فيها النقيب باتريك رزق الله اللجنة الفرعية في ‏لجنة الإدارة والعدل، بـ”إقرار اقتراح القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله الى الهيئة العامة لإقراره”.‏

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وقال: “جئنا اليوم نعتصم أمام وزارة العدل لنعبر عن وجعنا ومرارتنا، فبدلات الإيجارات لم تعد قديمة وحسب، إنما أصبحت مجانية، ‏ومكلفة لنا كمالكين، فنحن ندفع من جيوبنا كلفة الصيانة والترميم. فكيف لنا أن نستمر ببدلات لا تتخطى الخمسين ألف ليرة شهريا ‏بحدها الأقصى عن محلات ومكاتب مؤجرة؟”.‏

وسأل: “بأي منطق نتقاضى بدلات قديمة ومجانية فيما المستأجر يبيع السلع والخدمات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية ‏وهو يرفع أسعاره بشكل مستمر؟ لماذا يحق لغيرنا من سوبرماركات ومحطات بنزين وأصحاب مولدات وصيدليات أن يرفعوا أسعارهم ‏ونحن لا؟ كيف يعيش المالك القديم وإلى متى ستبقى أملاكنا مصادرة ومحتلة؟ وفق أي منطق اقتصادي وحقوقي؟ ألا كفي 40 سنة ‏ونحن ندعم الدولة من جيوبنا؟ كيف نستمر بالدعم والدولة غير قادرة على دعم المواطنين؟‎”‎‏.‏

‎ ‎وأضاف: “مجرم كل مسؤول أو كل شخص يرضى بان يستمر واقع الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية أو غير السكنية لأن الأمر ‏تحول إلى وسيلة ملتوية لسرقة أملاك المالكين وحقوقهم عبر قوانين جائرة وظالمة، وفي الأمر جريمة عندما تحرم عائلات المالكين من ‏حقوقها بالعيش الكريم”.‏

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وطالب بـ”تحرير الإيجارات غير السكنية فوراً”، معلنا “الاستمرار في حملة عدم التأجير حتى تحرير جميع الإيجارات القديمة وتثبيت ‏سعر صرف الدولار”.‏

وناشد “عدم التأجير في هذه الظروف الحالية، إن في الأقسام السكنية أو غير السكنية”. وطالب بـ”تعليق مسؤولية المالكين عن أعمال ‏الترميم ما داموا لم يستعيدوا حقوقهم ببدلات إيجار عادلة”.‏