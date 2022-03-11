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مالكو معامل تعبئة الغاز المنزلي يلوحون بالإضراب

منذ 4 ساعات
بيك أب ينقل قوارير الغاز

بيك أب ينقل قوارير الغاز

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عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي برئاسة انطوان يمين اجتماعا تناولت فيه “الأوضاع الاقتصادية التي لها مردود سلبي على المعامل”.

ولفتت في بيان إلى أنه “في ظل عدم التزام وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط المسؤولية تجاه مؤسساتنا بعدم لحظ جعالة لأصحاب المعامل والارتفاع بسعر الدولار، لأن الوزارة تلحظ تسعيرة للجعالة على سعر منصة صيرفة واكثرية المصارف لا تبيع معامل التعبئة وفق هذا السعر، وارتفاع الدولار العشوائي يسبب لنا خسائر فادحة لم نستطع تحملها وبعض المعامل في المحافظات مقفلة، هذا عدا الكلفة التشغيلية لمادة المازوت إن وجدت، والصيانة وأجور العمال… رغم هذه المأساة، تفرض الوزارة على المواطن دفع 100 دولار فريش لقاء تبديل قوارير ومن أكثر من عام ونصف العام، لم نتسلم قوارير جديدة”.

وختمت: “أمام هذا الواقع الأليم، تدعو النقابة إلى جمعية عمومية الأسبوع المقبل لشرح واقعنا للرأي العام والمسؤولين، وسندعو الى إضراب وإقفال المعامل حتى سماع صوتنا”.

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