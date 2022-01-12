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مالكو ومستثمرو معامل تعبئة الغاز يلوحون بالإقفال.. لجدول تركيب أسعار يومي

12 - يناير - 2022
الغاز

الغاز

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طالب نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز أنطوان يميّن بـ”جدول تركيب أسعار يومي بحسب سعر صرف الدولار تحت طائلة الإقفال”. وأشار إلى “أننا نتكبّد الخسائر منذ بداية صعود الدولار ولم نعد قادرين على الإستمرار”.

ولفت في حديثٍ إذاعي إلى أن “الخسارة في كل قارورة غاز تبلغ 10 آلاف ليرة”، معتبراً أن “المصيبة تقع على الشعب وعلينا أيضاً”.

يذكر أنه إرتفع صباح الثلاثاء سعر قارورة الغاز (+26200) ل.ل وأصبحت بالتالي بـ 345,500 ليرة بعدما كانت الثلاثاء الماضي بـ 319,300 ليرة.

وكانت طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أمس بصدور جدول تركيب الأسعار يومياً حسب سعر صرف الدولار. وأكدت النقابة برئاسة النقيب انطوان يمين في بيان أن “أصحاب هذه المعامل يتكبدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً”.

وقالت في بيان: “بما أننا طالبنا أن يصدر تركيب الاسعار مرتين اسبوعياً تماشياً مع تقلبات سعر الصرف، وبما أن الوزارة لم تستطع اللحاق بسعر الصرف وتصدر الجدول حسب معطياتها وليس حسب معطيات واقع الحال، وبما أننا نحن أصحاب معامل التعبئة نتكبد خسائر لا نستطيع الاستمرار بها اسبوعياً، نطالب بصدور جدول تركيب الأسعار يومياً حسب سعر صرف الدولار، وإلا لن نستطيع التزام الجدول وسنكون امام خيار الإقفال وعدم استلام مادة الغاز حتى لا نكون بالمواجهة مع المواطن في ظل هذه الظروف السيئة، وعلى الرغم من كل هذه المصائب المالية والمعيشية يتكبد المواطن دفع بدل قوارير منذ اكثر من سنة ولم يتم استبدال قوارير”.

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