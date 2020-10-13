مالك المبنى المحروق في البوشرية: الحريق نتيجة إهمال شركة ألفا

رد المحامي كميل حبيب معلوف على ما جاء في تصريح “شركة ألفا” في ما يتعلق بالحريق الذي اندلع اليوم في البوشرية سنتر حبيب كميل معلوف.

وأفاد معلوف مالك المبنى بأن الحريق “نتيجة إهمال شركة ألفا في صيانة معداتها الواقعة على سطح البناء، ما أدى الى تسرب مادة المازوت من خزانات ألفا على الارض، فتسربت الى مولد كهرباء البناء ومكتب المحاماة، وأدت الى حريق وانفجار طاول مكتب المحاماة في الطابق الخامس كما والسطح، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البناء”.

وبحسب البيان أن “شركة ألفا لم تعد صيانتها لمحطاتها دورية ومنتظمة كما في السابق، على رغم من مراجعات المعلوف المتكررة لها، واعلامها بتسرب مادة المازوت. كما ولم تبادر باتخاذ الاجراءات اللازمة، وحتى انها لم تحضر الى موقع الحريق، ولم تقم باي اجراء لدرء اي خطر على البناء والقاطنين فيه، وان جزءا من البناء معرض للانهيار من جراء الحريق”.