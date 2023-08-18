الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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مساهمة مالية لبناء ثكنتين عسكريتين

منذ 8 دقائق
اجتماع لقائد الجيش في اليرزة

اجتماع لقائد الجيش في اليرزة

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اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مع وفد من رجال الأعمال في قضاء زحلة يرافقهم النائب ميشال ضاهر والوزير السابق سليم وردة.

سلّم الوفد العماد عون مساهمة مالية لبناء ثكنتين عسكريتين في منطقة زحلة.

وأثنى النائب ضاهر على دور الجيش في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن، مؤكّدًا أن” دعم تمويل هذين المشروعين يهدف إلى تعزيز وجود الجيش في المنطقة وبخاصة بعد الحوادث الأمنية المتكررة، ويعكس محبة أهالي زحلة للجيش وثقتهم به”.

من جهة أخرى، شكر العماد عون الوفد على دعمه للجيش وعلى تقديمه هذه الهبة، مشيرًا إلى أن” أعمال البناء ستنطلق قريبًا”.

وقد ضمّت لائحة المساهمين النائب ميشال ضاهر والوزير السابق سليم وردة، والسادة: إميل رياشي، المهندس أسعد نكد، مرشد بعقليني، جان ربيز، غسان صليبا، فادي سكاف، نقولا أبو فيصل، إيلي مخول، عادل سروجي، المهندس أسعد زغيب، سليم ايماز، جورج نصر، إضافة إلى بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.

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