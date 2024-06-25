ماليزيا متفائلة بشأن تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، سفير ماليزيا في لبنان، آزري مآت يعقوب، ووفداً مرافقاً، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة و رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وفاعليات من مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد دبوسي” أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان وماليزيا من طرابلس الكبرى “، ورأى أن” وجود سعادة السفير الماليزي في طرابلس وغرفتها تأكيد لمحورية لبنان ببناء أوسع علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي” .

وأشاد أسعد الحريري” بدعم دبوسي لخارطة الطريق الإقتصادية التي تهدف لتوثيق العلاقات بين البلدين”.

ومن ثم قدم السفير الماليزي لمحة عن فرص التجارة والإستثمار في ماليزيا لا سيما مشاريع البنى التحتية والإلكترونيات والصناعات الغذائية .

كما تخلل الإجتماع تواصل عن بعد مع الملحق التجاري الماليزي في جدة لاستكشاف فرص التعاون المشترك.