ماهر الأسد لـ “حزب الله”… “اسرقوا وأنا بتصرّف”‏

لا يترك حزب الله وسيلة الا ويقوم بها من اجل الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليه من اجل تحسين وضعه المادي الذي ‏يعاني شحا بالأموال خصوصا ان إيران الداعم الأساسي له ترزح بدورها تحت عقوبات خانقة أطاحت باقتصادها.‏

من تهريب الأسلحة إلى الاتجار بالمخدرات على كافة أنواعها، وصولا إلى تهريب السيارات المسروقة في لبنان إلى داخل الأراضي ‏السورية عبر المعابر غير الشرعية التي يسيطر عليها حزب الله ويعتبرها المصدر الأساسي للتمويل في الوقت الراهن.‏

كل شيء مباح لدى حزب الله، حتى القتل، فكيف بالتهريب الذي يدر اموالا طائلة؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ارتفاع معدل سرقة السيارات في لبنان، وفي مقاربة بسيطة، نجد انه منذ فرض العقوبات الأميركية ‏على الحزب، ارتفع معدل السرقة، وهذا يعود على ان حزب الله نشط كثيرا في هذا المجال.‏

مهمة حزب الله هي تهريب المسروقات، لا سرقتها، ليقوم بتسهيل إدخالها إلى داخل سوريا وتسليمها إلى عصابات الفرقة الرابعة ‏التابعة لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد.‏

ارتفاع معدل السرقة ارتفع بشكل ملحوظ بعدما احتدم الصراع بين قيادة حزب الله وماهر الأسد على خلفية خسارة أموال طائلة جراء ‏الغارات الإسرائيلية على شاحنات الأموال التابعة لحزب الله والتي كان يتسلمها ماهر الأسد من ايران.‏

وكانت مهمة حزب الله حماية تلك الشاحنات، لكنه فشل بحجبها عن انظار الطائرات الإسرائيلية الامر الذي أزعج ماهر الأسد وحجز ‏الكثير من الأموال التي تعتبر من حصة حزب الله.‏

تقول مصادر خاصة من داخل الأراضي السورية لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، ان ماهر الأسد جند مئات من الشبان وانشأ ‏عصابات سرقة وتهريب، وهؤلاء افراد العصابات يعملون بشكل ممنهج في لبنان ويقومون بسرقة السيارات وتسليمها إلى تجار يعملون ‏لمصلحة حزب الله الذي بدوره يتولى عملية توزيعها على العصابات التي ستقوم بتهريبها على داخل الأراضي السورية.‏

وتشير المصادر إلى ان نوع السيارات بات معروفاً، وهو النوع المرغوب داخل سوريا، أي “كيا” وهيونداي” ذات الدفع الرباعي.‏

وتضيف ان ماهر الأسد لم يعد يهتم للحرب الدائرة في سوريا، بل اصبح يتجه نحو التنسيق مع حزب الله في عمليات تهريب ‏المخدرات والسرقة على قاعدة “اسرقوا وابعتولي ع سوريا وانا بتصرف”.