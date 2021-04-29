ما أسباب تأخر وصول النفط العراقي الى لبنان؟

ذكرت وكالة “أخبار اليوم” ان استيراد النفط العراقي بعدَ سدّ كُلّ الابواب الدولية بوجه لبنان والحصار المفروض عليه، سينقذ البلد من العتمة حتماً، في المقابل يشهد العراق منذ عقود نقصاً في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة”.

وكان وقّع اتفاق لتبادل النفط مقابل العلاج بين، بين لبنان والعراق في آذار الفائت، وتقرر بموجبه تزويد لبنان بمليوني برميل من الوقود للكهرباء، ومليون برميل من النفط الخام، يمكن استبدالها بكميات من الوقود أو المنتجات النفطية، على أنّ تُقدم الحكومة العراقية 25 بالمئة من قيمة الصفقة دعماً للبنان مع فترة سماح لتسديد بقية الأموال المستحقة لمدة سنة، وذلك مقابل خدمات صحية، يتمّ الإتفاق على تفاصيلها في مباحثات بين البلدين.

وفي هذا الاطار، شرحت مصادر سياسية عراقية مطلعة في حديث عبر وكالة “اخبار اليوم” انّ “التأخير التقني في إتمام الاتفاقية يعود لعدة اسباب منها: ضرورة مصادقة البرلمان على مثل هذه الاتفاقيات، اذ تنص المادة 61 من الدستور العراقي على أنّ البرلمان سيكون مسؤولاً عن “عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموجب قانون يسن بأغلبية الثلثين”.