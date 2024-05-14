ما الجديد في قضية "التيك توكرز"؟

انضمّ موقوف جديد الى أفراد شبكة “التيكتوكرز” الذين باتوا في قبضة الأمن، ودهمته القوى الأمنية وأوقفته بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني.

وفي معلومات خاصة لـ”النهار”، فإن الموقوف الجديد متورّط في استدراج القصّر وهو أحد الثلاثة المدّعى عليهم غيابياً من القاضي السغبيني في هذه القضية في ورقة الطلب الرئيسية التي تتضمن الادعاء العام على أفراد الشبكة. وضبطت بحوزته كميّة من المخدرات.

ويحمل الموقوف رقم 12 في الملف، وتوصّلت القوى الأمنية إلى مكان وجوده بناء على معطيات جديدة توافرت للتحقيق بعد التطورات التي شهدها الملف بتوقيف غدير غ. (19 عاماً) المعروفة بـ”جيجي غنوى” المنسوب إليها استدراج القصّر أيضاً عبر صفحتها على “#تيك توك” باسم مستعار “ساره”.

وكان القاضي السغبيني ادعى على 17 شخصاً في الملف الذي تسلمه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

ومع الموقوف الأخير باتت هويات 15 من المتورطين معروفة. وارتفع عدد الموقوفين إلى 12، وثلاثة مدعى عليهم غيابياً موجودين خارج لبنان هم بول م. المعروف بـ”جاي” وممول الشبكة، ومساعده بيتر ن. المعروف بـ”ستيف” وتركي.

ويبقى اثنان مدعى عليهما مجهولي باقي الهوية.

إلى ذلك، تسلّمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الموافقة من نقابة المحامين في طرابلس على ملاحقة المحامي خالد مرعب وسيصار إلى استدعائه إلى جلسة للتحقيق معه بشبهة تحرش جنسي.