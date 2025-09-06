السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما بين الرواية والواقع.. حزب الله مهزوم سياسياً!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 8:41 صباحًا
حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

حزب الله يُصعّد ويهدد بمسيرات لأنصاره في الضاحية الجنوبية ضد الحكومة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أشارت أوساط سياسية متابعة لـ”نداء الوطن”، إلى أن أهم ما حصل هو أن جلسة مجلس الوزراء أمس عُقدت بعدما كان “حزب الله” يرفض انعقادها. كما أن خطة الجيش عرضت وأقرّت بعدما كان “الحزب” يرفض عرضها.

ورأت أن حزب الله “خرج للمرة الثانية من مجلس الوزراء ومن المعركة السياسية الوطنية خاسرًا بعدما خسر عسكريًا وذلك في ظل إصرار الحكومة.

ولم يعد بإمكانه السيطرة على مفاصل الحكومة أو التأثير بتهديد رئيسَي الجمهورية والحكومة والوزراء، وبات خروج وزراء “الثنائي” أو بقاؤهم لا يقدم ولا يؤخر. على الرغم من إقرار الخطة، ما زال “الحزب” يردد أنه لن ينسحب من الحكومة، وخروج وزرائه من الجلسة كان فقط لتسجيل موقف معارض تحت ما يسمى ميثاقية، علمًا أن الميثاقية هي مسيحية إسلامية ولا يحق لمكوّن أن يضع فيتو على قرارات حكومية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا استثمارات ولا غيرها في ظل وضع قال فيه مفتي الجمهورية لا لجيشين في لبنان. إن أقصى ما يستطيع “الحزب” فعله هو الخروج من الجلسة أو تسيير الدراجات النارية ضمن نطاق جغرافي محاصر ومحدد”.

ولفتت الأوساط إلى “أن الكلام عن مدة زمنية موجود أساسًا في قرار مجلس الوزراء في 5 آب الذي يترك للجيش ليقدّر الموقف. وقد أصبحت المسألة عند الجيش وهي ستمضي في مسار تصاعدي وهو مسار الدولة الذي انطلق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس خريفي في لبنان
    "الخريف" على الباب.. حرارة منخفضة وأمطار!
    رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
    جبران باسيل: موضوع حصرية السلاح يجب ألا يتضمن السرية
    النائب السابق فارس سعيد
    فارس سعيد: لبنان على طريق التعافي!

    الأكثر قراءة

    حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة