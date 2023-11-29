الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما بين السياسة والأمن.. رسالتان في حوزة لودريان!

منذ 7 دقائق
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

A A A
طباعة المقال

نقلت “النهار” عن مصادر ديبلوماسية أن ثمة رسالتين سياسية وأمنية في حوزة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته إلى بيروت.

الأولى تتضمن طرحين سياسيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. والطرح الأول من خلال عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر الدوحة السابق في محاولة لتأمين توافق بين اللاعبين اللبنانيين على اسم مرشح يتم انتخابه توافقيًا. وباريس في هذا السياق لا تدعم أي مرشح وتترك للأطراف اللبنانية التوافق عليه وذلك تحت رعاية المجموعة الخماسية (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر). غير أن قطر ليست متحمسة لعقد هذا المؤتر في الدوحة.

أما الطرح الثاني فهو مطالبة المجموعة الخماسية من الرئيس نبيه بري فتح دورة انتخابية لانتخاب رئيس من الأسماء المطروحة على أن تبقى الدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. غير أن هذا العرض غير متوفر حتى الآن لأن مواقف الأطراف أكثر تشددًا مما قبل حرب غزة.

بالنسبة إلى الملف الأمني، لدى باريس مخاوف كبيرة من انجرار لبنان إلى حرب مع إسرائيل تكون مدمرة. وسيؤكد لودريان خلال زيارته الموقف الفرنسي الداعي إلى إبقاء لبنان خارج هذه الحرب، وعدم تهديد القرار الدولي ١٧٠١ الذي أمّن الاستقرار على حدود لبنان منذ عام ٢٠٠٦.

    المزيد من أخبار لبنان

    عقار أوزمبيك
    تحذير للبنانيين.. حقن مغشوشة في السوق من عقار شهير لتخفيض الوزن!
    فيديو.. ما حقيقة الإشكال الكبير بقسم المباحث الجنائية في النيابة العامة؟
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان: "حزب الله" تلقّى 28 رسالة من أميركا وأوروبا ترجوه ضبط النفس

    الأكثر قراءة

    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!