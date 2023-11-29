ما بين السياسة والأمن.. رسالتان في حوزة لودريان!

نقلت “النهار” عن مصادر ديبلوماسية أن ثمة رسالتين سياسية وأمنية في حوزة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته إلى بيروت.

الأولى تتضمن طرحين سياسيين لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. والطرح الأول من خلال عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر الدوحة السابق في محاولة لتأمين توافق بين اللاعبين اللبنانيين على اسم مرشح يتم انتخابه توافقيًا. وباريس في هذا السياق لا تدعم أي مرشح وتترك للأطراف اللبنانية التوافق عليه وذلك تحت رعاية المجموعة الخماسية (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر). غير أن قطر ليست متحمسة لعقد هذا المؤتر في الدوحة.

أما الطرح الثاني فهو مطالبة المجموعة الخماسية من الرئيس نبيه بري فتح دورة انتخابية لانتخاب رئيس من الأسماء المطروحة على أن تبقى الدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. غير أن هذا العرض غير متوفر حتى الآن لأن مواقف الأطراف أكثر تشددًا مما قبل حرب غزة.

بالنسبة إلى الملف الأمني، لدى باريس مخاوف كبيرة من انجرار لبنان إلى حرب مع إسرائيل تكون مدمرة. وسيؤكد لودريان خلال زيارته الموقف الفرنسي الداعي إلى إبقاء لبنان خارج هذه الحرب، وعدم تهديد القرار الدولي ١٧٠١ الذي أمّن الاستقرار على حدود لبنان منذ عام ٢٠٠٦.