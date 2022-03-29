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ما جديد أرقام كورونا في لبنان اليوم!

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 6:38 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 321 أصابة جديدة بفيروس “كورونا” و4 حالات وفاة

 

عداد كورونا

عداد كورونا

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