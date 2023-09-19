ما جديد أزمة المازوت في سنترالات البترون؟

أعلن النائب غياث يزبك أنّه “منذ قليل أبلغني وزير الاتصالات جوني القرم، بعد مراجعتي إياه في شأن سنترالات الهاتف المتوقفة في منطقة البترون وعدد من المناطق، بأن أزمة المازوت ذُلِّلت”.

وأوضح يزبك عبر منصة “إكس”، أنّه “بدءًا من الأربعاء ستبدأ الوزارة بتزويد المولدات بالمادة، بما يعيد الحرارة إلى الخطوط الهاتفية وشبكة الإنترنت”.

منذ قليل ابلغني وزير الاتصالات جوني القرم، بعد مراجعتي اياه في شأن سنترالات الهاتف المتوقفة في منطقة البترون وعدد من المناطق، بأن ازمة المازوت ذُلِّلت وبدءاً من الاربعاء ستبدأ الوزارة بتزويد المولدات بالمادة بما يعيد الحرارة الى الخطوط الهاتفية وشبكة الانترنت. — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) September 19, 2023