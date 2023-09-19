الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما جديد أزمة المازوت في سنترالات البترون؟

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2023 5:24 مساءً
الاتصالات في لبنان - تعبيرية

الاتصالات في لبنان - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن النائب غياث يزبك أنّه “منذ قليل أبلغني وزير الاتصالات جوني القرم، بعد مراجعتي إياه في شأن سنترالات الهاتف المتوقفة في منطقة البترون وعدد من المناطق، بأن أزمة المازوت ذُلِّلت”.

وأوضح يزبك عبر منصة “إكس”، أنّه “بدءًا من الأربعاء ستبدأ الوزارة بتزويد المولدات بالمادة، بما يعيد الحرارة إلى الخطوط الهاتفية وشبكة الإنترنت”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف - تعبيرية
    مطلوبان للقضاء في قبضة حاجز ضهر البيدر
    مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا
    مكتب مفتي عكّار يوضح حقيقة "الإشكال" مع مرافقي مفتي الجمهورية!
    مستشفى- تعبيرية
    نقابة أصحاب المستشفيات: "خطر كبير" يُهدّد حياة مرضى غسل الكلى

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    رئيس تركيا تابع شخصياً هذا الأمر!