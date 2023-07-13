ما جديد إضراب موظفي الخليوي؟

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي،اليوم الخميس، تعليق التوقف عن العمل بعدما التزمت إدارتيّ “ألفا” و”تاتش” تطبيق عقد العمل الجماعي وإنصاف جميع الموظّفين.

وأشارت النقابة في بيان لها: “بناءً على الاجتماعات والاتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليق التوقُّف عن العمل وطلب من جميع الموظّفين مزاولة أعمالهم كالمعتاد بدءًا من اليوم الخميس”.