ما جديد التحقيقات في ملف انفجار المرفأ؟

ردّ القاضي غسان عويدات على طلب استدعائه من قبل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وجاء في الرد: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة، عملا بحكام المادة 354 ا.م.ج والمادة 3 من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 انت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية. فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو اجراء. فلا شرعيّة لك ولن نعطيك إيّاها. أنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم.

أما أنتم يا حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذين ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالأخطاء الجسيمة والمغلوطة والمخالفة للقانون ساحبة وسالبة لصلاحياتكم فأطلب منكم تصحيح المسار والادعاء عليّ ومقاضاتي أصولاً والادعاء على بقية القضاة الذين أجبرتهم على المثول أمام جهة غير صالحة وذلك عملاً بأحكام المواد 344 وما يليها ا.م.ج. حرصًا على العدالة واحترامًا للمركز الذي أنتم مؤتمنون عليه وصونًا لدولة القانون التي تنشدون”.