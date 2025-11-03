الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
ما جديد قضية القذافي.. وماذا عن التحقيقات الليبية حول اختفاء الصدر؟

منذ 55 دقيقة
هنيبال (هنيبعل) القذافي

هنيبال (هنيبعل) القذافي

أفادت مصادر الحدث بأن لبنان تسلَم التحقيقات الليبية حول اختفاء الإمام المغيّب موسى الصدر.

وكشفت المعلومات عن التوصّل إلى اتفاق حول خفض الكفالة المصرفية لهانيبعل القذافي ورفع منع السفر عنه.

وفي الـ 17\10\2025، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هنيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، مقابل كفالة بلغت أحد عشر مليون دولار.

ولاحقاً، وخلال حديث لقناة “الجديد”، علّق فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، أن “موكلي لا يملك هذا المبلغ اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وهذا الرقم غير منطقي”.

وتابع الفريق: “أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقاؤه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان”.

وأضاف الفريق: “سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه”.

