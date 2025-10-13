الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
ما جديد قضية فضل شاكر؟.. إليكم التفاصيل

الفنان فضل شاكر

تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت مع الفنان فضل شاكر لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في أربعة ملفات أمنية كانت صدرت في حقه أحكام غيابية بشأنها.

ويعكف القاضي غانم على دراسة هذه المحاضر على أن ينتهي منها غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، ثم يحيلها على رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد بسام فياض، الذي سيطلع بدوره عليها تمهيدا لتحديد جلسة للبدء باستجواب فضل شاكر.

ومن المتوقع ان تحدد الجلسة الأولى لمحاكمة شاكر الأسبوع المقبل، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

