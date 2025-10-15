الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
ما حقيقة التوتر بين رجي وسفيرة لبنان في واشنطن؟

منذ ساعة واحدة
ردت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، على “الأخبار الملفقة حول توتر في العلاقة بينها ووزير الخارجية يوسف رجي”، وكتبت على صفحتها على “فيسبوك”: “قرأت بعض الشائعات التي تتحدث عن توتر مزعوم بيني وبين معالي وزير الخارجية السيد يوسف رجي، فأود أن أوضح بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. لقد كانت زيارتنا للجمعية العامة للأمم المتحدة ناجحة للغاية، حيث عمل الوفد اللبناني بكامل أعضائه بروح منسجمة وهدف واحد مشترك: تمثيل وطننا بفخر على الساحة الدولية”.

أضافت: “يشرّفني العمل إلى جانب الوزير يوسف رجي، الذي يواصل بتفانيه وشجاعته تعزيز صوت وطننا في الخارج”.

