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ما حقيقة انقطاع الكهرباء عن مركز الدفاع المدني في صور

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 4:49 مساءً
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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قالت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي – دائرة صور” في بيان: “عطفاً على البيانات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بموضوع قطع الكهرباء عن مركز الدفاع المدني في صور، يهمنا التوضيح، ان مصلحة الإنتاج في المؤسسة وأثناء الكشف على خط الخدمات العام الكهربائي الخاص بمحطة الضخ والمسجل باسم المؤسسة، اكتشفت وجود تعديات على الخط من قبل منتجعات سياحية مما تسبب بانقطاع الخط مرات عدة وبالتالي انقطاع المياه عن مدينة صور وجوارها”.

اضافت: “ان المؤسسة تمد مركز الدفاع المدني بالمياه على مدار الساعة ومن دون أي كلفة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه لحسن سير المرفق العام”. وتمنت على “كل المواقع الإعلامية استقصاء المعلومات الصحيحة من الإدارة مباشرة وعدم نشر أي معلومة قبل التأكد من صحتها”.

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