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ما حقيقة تركيب ألواح طاقة شمسيّة فوق مبنى مؤسّسة كهرباء لبنان؟

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2022 11:06 صباحًا
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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أثار البعض ضجّة عارمة خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، على خلفية صورة نشرها أحد الأشخاص في صيدا تتعلّق بتركيب ألواح للطاقة الشمسية على سطح مبنى مصلحة الكهرباء في المدينة.

وبعد التدقيق تبيّن أنّ هذه الألواح لا علاقة لها بمؤسّسة كهرباء لبنان لا من بعيد ولا من قريب، وإنّما هي عائدة لشركة خاصّة (شركة مراد للكهرباء)، المتعهّدة القيام بأعمال الصيانة وخدمة الزبائن والجباية وما شابه.

وفي اتّصال مع مدير الشركة في صيدا محمّد زيتوني، أسف للضجّة والتعليقات التي أثارها البعض حول الموضوع، والذي كان الهدف منه أولّاً وأخيراً يتعلّق بخدمة الزبائن على مدار 24 ساعة متواصلة ليلاً ونهاراً عبر خدمة “الكول سنتر”، والتي كنّا حريصين جدّاً على عدم توقّفها بسبب التقنين أو انقطاع المولّدات الكهربائية في مبنى مؤسّسة الكهرباء في صيدا والجنوب”.

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