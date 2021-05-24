الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
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ما حقيقة تعميم وزارة الداخلية حول إطلاق يوم تلقيح مجاني مفتوح!

منذ 3 ساعات
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الآتي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعميم عن وزارة الداخلية والبلديات حول إطلاق يوم تلقيح مجاني مفتوح،

يهم مكتب الوزير فهمي الإشارة الى انه وبمعزل عن صحة مضمون ما يتم تداوله، الا انه غير صادر عبر تعميم خطي عن وزارة الداخلية والبلديات فهي ليست الجهة المختصة للإعلان عن هذا الأمر بل وزارة الصحة العامة.

وبالتالي، فإن عمل وزارة الداخلية في هذا المجال يقتصر على حث المعنيين من محافظين وقائمقامين واتحادات بلديات وبلديات على المساعدة خدمةً لصحة المجتمع وحفاظاً على السلامة العامة.

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