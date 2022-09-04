ما حقيقة رسالة اليونيفيل بأن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار على من يقترب من الحدود؟

شدّدت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​ “​اليونيفيل​”، تعليقًا على أحد التّقارير الإعلاميّة التي زعمت أنّ اليونيفيل نقلت رسالةً من إسرائيل، مفادها أنّ ​الجيش الإسرائيلي​ سيطلق النّار على أيّ شخص يقترب من ​الخط الأزرق​ من الجانب اللبناني، على أنّ “هذا التّقرير غير صحيح، ولم تنقل اليونيفيل مثل هذه الرّسالة”.

ولفتت في بيان، إلى “انّها تودّ أن تنتهز هذه الفرصة، لتأكيد الدور المهمّ والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل المعلومات الواقعيّة، وندعوها إلى مراجعتنا مباشرةً قبل نشر التّقارير التي يمكن أن تزيد التوتّر في بيئة متقلّبة”، معلنةً “أنّها تواصل بذل قصارى جهدها للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، حيث يقوم حفظة السّلام التّابعين لها بدوريّات ومراقبة منطقة العمليّات ليلًا نهارًا”.