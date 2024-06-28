ما حقيقة عدم التحاق الأساتذة المتعاقدين بمراكز الإمتحانات الرسمية غداً؟

شجبت “لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي”، في بيان، “ظهور بعض الأبواق المآجورة والتي هي خارج السلك التعليمي، والتي تدعي أن عدداً كبيراً من الاساتذة المتعاقدين لن يلتحقوا غداً بمراكز الامتحانات الرسمية”.

وأضاف البيان: “تابعنا أجر بدل المراقبة مع وزير التربية، عباس الحلبي، وأكد أن ثمة أجراً عادلاً ومنصفاً للأساتذة المراقبين في الامتحانات. وبدورنا نشدد على الزملاء الاساتذة المتعاقدين المشاركة في اعمال المراقبة غدا لانها مهمة وطنية تربوية بإمتياز”.

وختم: “سنتابع باقي الأمور المطلبية مع الوزير الحلبي فور انتهاء الامتحانات، وكذلك بدل الانتاجية في فصل الصيف”.