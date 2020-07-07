ما حقيقة ما جرى تداوله عن فتح استراليا باب الهجرة أمام اللبنانيين؟

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أعلنت السفارة الاسترالية في لبنان أنها “على علم بالتقارير المتداولة عن فتح مسارات الهجرة الاسترالية الى المواطنين اللبنانيين وان السفارة تدعو المتقدمين السابقين لإعادة تفعيل طلباتهم”.

واوضحت في بيان نشرته عبر فايسبوك: “الرجاء أخذ العلم ان هذه التقارير خاطئة كما يستمر تطبيق خيارات وإجراءات التأشيرات العادية لجميع الأشخاص الباحثين عن الهجرة الى استراليا”.

وأضافت: “مثل كل البلدان، انتشار فيروس كورونا أثر على الترتيبات الخاصة بالحدود الاسترالية”.