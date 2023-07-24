الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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ما حقيقة نقل عشرات حالات التسمم في النبطية الى المستشفى؟

منذ 5 دقائق
مستشفى الشيخ راغب حرب

مستشفى الشيخ راغب حرب

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نفى مدير العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية رائف ضيا “الاشاعات المتداولة عن وجود عشرات حالات التسمم تم نقلها الى مستشفى الشيخ راغب حرب”، لافتا “ان أيا من أقسام الطوارىء في المستشفى لم يستقبل اية حالة تسمم لا اليوم ولا بالامس وان ما اشيع في هذا المجال لا يتعدى كونه اشاعات فقط”.

بدوره، رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم، نفى “ان يكون قد تبلغ عن وجود حالات كبيرة من التسسمم بين العائلات في النبطية ومنطقتها”، لافتا الى انه اجرى اتصالا بمستشفى الشيخ راغب حرب وببقية مستشفيات المنطقة ولم يبلغ منهم عن وجود اي حالات تسمم على الاطلاق”.

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