الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟

منذ 43 دقيقة
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي

A A A
طباعة المقال

نفى وزير التنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية فادي مكي بشكل قاطع الشائعات المتداولة بشأن تقديمه استقالته ووضعها بتصرف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد مكي في اتصال مع “النهار” أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً، مشدداً على أن أي موقف يتخذه يعلن عنه بنفسه مباشرة دون وسطاء أو تأويلات.

ويوم أمس الخميس 7\8\2025، أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي موقفه بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء قائلاً: “شعرت بأنني لا يمكن أن أحمل عبء القرار الشيعي في الحكومة وحيداً وبقيت في الجلسة لأفسّر موقفي هذا لباقي الوزراء والرئيسان عون وسلام تفهّماني”.

وقال مكي في حديث لـmtv: سأعود وأحضر جلسة مقبلة للحكومة ولن أقاطع الجلسات حتى ولو قاطعها وزراء “حزب الله – أمل” ولن أكون أبداً وسيلة للمقاطعة والعرقلة لكنني خرجت لأعطي فرصة لزملائي بإعادة النظر.

من زاوية آخرى وبعد تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم حصول مشادة بين وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد المكتب الإعلامي للوزيرة الزين أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، ولم يحصل أي تلاسن أو خلاف من هذا النوع لا في الشكل ولا في المضمون.

وإزاء هذا النوع من الأخبار الملفقة، دعت الزين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصةً في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    إجراءات غير مسبوقة.. و"الحزب" يضرّ بالجالية اللبنانيّة في الخليج
    النائبة بولا يعقوبيان
    بولا يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح
    النائب ميشال دويهي
    ميشال دويهي: لقد واجهنا في أحلك الظروف.. ولن نتراجع اليوم

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
    3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
    قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟