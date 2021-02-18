“ما رح أوقف عند أي حصانة”.. كانت كافية لتنحية القاضي صوان!

أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع،صباح اليوم الاربعاء، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يعين وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وتنصُّ المادة 360، على التالي:

“يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها، يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على, موافقة مجلس القضاء الاعلى”.

وإنّ “أهمّ سببين لتنحية القاضي صوّان حسب قرار محكمة التمييز ، هما:

-مصلحة شخصيّة، عبر تضرّر منزله بالأشرفية.

-جوابه غير القانوني لمحكمة التمييز (ما رح اوقف عند أي حصانة ..) ، والذي جاء ردًّا على كتاب الرد، وعن عدم مُراعاته للأصول الدستورية والقانونية في ملاحقة النواب والمحامين”.