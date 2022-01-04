ما سبب ارتفاع أسعار المحروقات؟

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه “ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً”.

وأشار البراكس عبر “النهار” إلى أنّ “مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين من 23 ألفاً و200 إلى 23 ألفاً و500 ليرة”.

وأضاف: “أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً احتسب بمعدل 28787 بدلاً من 27317 ليرة”.

وتابع: “بالنسبة لأسعار النفط المستوردة، ارتفع سعر كيلوليتر البنزين في جدول اليوم 16,80 دولاراً واحتسب 588 دولاراً بدلاً من 571,20 في الجدول السابق. أما كيلو ليتر المازوت فارتفع 12 دولاراً من 589 إلى 601 دولار. ونتيجة كلّ ذلك ارتفع سعر صفيحة البنزين 15 ألفاً و600 ليرة لتصبح 351 ألفاً و400 ليرة وصفيحة المازوت 24 ألفاً و700 ليرة لتصبح 360 ألفاً و400 وقارورة الغاز 20 ألفاً و700 ليرة لتصبح 319 ألفاً و300 ليرة.