ما سبب انقطاع الحليب من الأسواق؟

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين أنّ “تعليق إضراب قطاع الصيادلة الذي كان مقرراً اليوم جاء بعد اتفاق مع وزير الصحة حمد حسن برفع الجعالة على بعض الأدوية التي لا ينعكس ارتفاع سعرها على اقتصاد المواطن، وفي الوقت نفسه قد تساعد هذه الخطوة الصيادلة على الصمود في وجه الازمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع”.

وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، لفت الى أن “التركيز كان على الشريحة “أ” المتصلة بالادوية الزهيدة الثمن والتي قد تشهد ارتفاعا حوالى الألف وخمسمئة ليرة كحد أقصى”.

وعن انقطاع الحليب في الأسواق، عزا الأمين المشكلة إلى “آلية دعم الفواتير المستوردة من قبل مصرف لبنان على سعر الـ 1500 ليرة، حيث يتم تأخير فواتير تلك السلع في المصرف المركزي ما يتسبّب بانقطاعها في الأسواق”.