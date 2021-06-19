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ما سبب تدابير السير غداً في المارينا؟

19 - يونيو - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، يوم الأحد 20-6-2021، اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 11،00 صباحا، “سباق كأس الإتحاد” في محلة المارينا – ضبيه، على الطريق البحرية، انطلاقا من محطة “UNITED” للمحروقات وصولا الى جسر ضبيه/ ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن، والعودة إلى منتجع “غولدن بيتش”، ذهابا وإيابا ولعدة دورات.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق، اعتبارا من الساعة 6،00 من التاريخ المذكور وحتى انتهاء السباق، وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

– السير القادم من جسر الضبية إلى “غولدن بيتش”، تحويله نحو الأوتوستراد.
-السير القادم من “غولدن بيتش” باتجاه المارينا / الطريق البحرية، تحويله نحو جسر النقاش.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، ومنعا للازدحام”

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