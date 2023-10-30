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ما سيحلّ بلبنان.. إذا استمر إطلاق الصواريخ

منذ 14 دقيقة
الصواريخ الفلسطينية من الجنوب

الصواريخ الفلسطينية من الجنوب

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على أثر الإمعان في العدوان والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على لبنان في المناطق الحدودية الجنوبية، تتكرر عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان مع إعلان فصائل فلسطينية مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق.

وفي السياق، تؤكّد مصادر عسكرية لـ”المركزية” أنّ الاستمرار في هذه العمليات من قبل الفصائل الفلسطينية، ستكون له ارتدادات سلبية خطرة جدا على الاستقرار في الجنوب وفي لبنان عمومًا، إضافة إلى التسبب بتداعيات لا تحمد عقباها على أهالي المناطق الجنوبية.

وتشير المصادر إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تكثف عمليات المسح بهدف كشف مواقع إطلاق الصواريخ وتفكيكها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

    المصدر :
  • المركزية

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