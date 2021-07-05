ما صحة المعلومات حول إصابة "عماد حويلي" بـ"كورونا"؟

أصدرت بلدية الشرقية البيان التالي:

“تتداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، أن عماد حويلي (والد ضحايا الاحتكار في حادث السعديات) مصاب بفيروس كورونا- المتحور “دلتا” وأنه صار الى نشر العدوى بين اهله والمعزين”، لهذا تنفي بلدية الشرقية نفيًا قاطعًا هذا الخبر جملة وتفصيلا.

السيد عماد قد خضع لفحص كورونا مرتين في لبنان اثناء قدومه وجميعها جاءت سلبية، إلّا أنه مصاب بالملاريا مما ظهر عليه بعد العوارض بحسب ما اكدت المصادر في وزارة الصحة.

ويهمّ بلدية الشرقية أن توضح للرأي العام ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحة الخبر قبل نشره.

ملاحظة: عدد حالات كورونا في بلدة الشرقية 0 إصابات.”