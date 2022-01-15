الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما صحة خبر "إطلاق نار على طائرتين" في المطار؟

15 - يناير - 2022
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة أن “ما حصل في المطار هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل اقلاعها من بيروت، وحتى الآن لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثّق السبب”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدّى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة”.

وأشار إلى أن “ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتمّ التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرّد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية، سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70 بالمئة عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضاً”.

ويأتي توضيح حميّة بعد التداول بأخبار عن خرق أمني للمطار تمثّل بإطلاق النار على طائرات موجودة في حرمه.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة صيرفة ؟
    معارض السيارات
    نقابة مستوردي السيارات المستعملة ترفض رفع الدولار الجمركي
    تدابير سير
    تدابير سير جديدة في بيروت.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟