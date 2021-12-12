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ما صحة خبر العثور على بقايا لحوم حيوانات غير مخصصة للاستهلاك البشري في بيروت؟

12 - ديسمبر - 2021
بلدية بيروت

بلدية بيروت

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ردت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على بقايا لحوم حيوانات غير مخصصة للاستهلاك البشري، مرمية في مستوعبات النفايات في مدينة بيروت، موضحة أن “هذا الخبر غير صحيح اطلاقاً ولا يمت للحقيقة بصله، والهدف منه ترويع المواطنين في مدينة بيروت، وأن هذه الحادثة حصلت في إحدى الدول خارج لبنان وليس كما يشاع في مدينة بيروت، وقد تم فبركة الخبر والتعديل عليه للإيحاء أن الحادثة حصلت في العاصمة بيروت”.

وطمأنت أهالي وسكان مدينة بيروت، أنه بناءً للتوجيهات الدائمة لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ضرورة السهر على سلامة وصحة المواطنين، “تقوم الدوائر المختصة في بلدية بيروت، المرتبطة بسلامة الغذاء وبشكل يومي بمؤازرة من فوج حرس بيروت والقوى الأمنية بجولات فجائية على كافة المحال والمؤسسات والملاحم في مدينة بيروت للتأكد من صحة وسلامة المواد والأغذية التي يتم بيعها للمواطنين”، مؤكدة ضرورة “عدم الانجرار وراء تلك الشائعات والأخبار المفبركة لانها تشوه صورة المدينة”.

وتمنت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تسرعت ونشرت اخباراً مغلوطة وغير صحيحة، “التأكد من الخبر قبل نشره او تداوله بين العامة واستيقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في بلدية بيروت من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت، كي لا يتكرر نشر مواداً غير صحيحة تتضمن اتهامات باطلة”.

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