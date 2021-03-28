ما صحة خبر هروب الشيخ احمد الاسير من السجن؟

اعلن وكلاء الدفاع عن الشيخ احمد الأسير ان هناك من يريد إثارة الفتن ونشر الأكاذيب المضللة حيث يتداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب الشيخ أحمد الأسير من سجن رومية وهو عار عن الصحة.

لذلك فإننا وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير نؤكد بأن هذا الخبر عار عن الصحة مستغربين عن الهدف الخبيث من وراء نشر هذه الأكاذيب المضللة وفي هذه المرحلة..

وإننا نطلب من الأجهزة القضائية والأمنية ملاحقة من فبرك هذا الخبر لمعرفة نواياه الخبيثة وملاحقته قضائياً.

من جانبها أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول هروب ​احمد الاسير​ من ​سجن رومية​ عار عن الصحة”، متمنية عدم الإنجرار وراء هذه الشائعات.