الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما صحة ما تم تداوله عن مناقلات الضباط؟ امن الدولة تحسم الجدل

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 3:32 مساءً
امن الدولة

امن الدولة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“تداولت بعض المواقع الالكترونية خبرا يتعلق بمناقلات الضباط التي أجرتها أخيرا المديرية العامة لأمن الدولة وان أسبابها تعود لإحالة أحد الضباط الى التحقيق .

لذا يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة وأن المناقلات كافة تجرى، بطريقة دورية روتينية وبحسب الأصول لحسن سير العمل .

بالتالي تهيب المديرية العامة لأمن الدولة بالمواقع كافة عدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته وقبل مراجعة قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في هذه المديرية “.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش جوزف عون
    قائد الجيش: لكل المصطادين في الماء العكر لسنا ضد أي عائلة أو عشيرة
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد يعلن الحرب على محتكري “القمح مدعوم”
    الوزير عباس الحلبي
    وزير التربية: لن نسمح لليأس والإحباط ان يتسللا لنفسية الهيئات التعليمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!