ما صحة ما تم تداوله عن مناقلات الضباط؟ امن الدولة تحسم الجدل

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“تداولت بعض المواقع الالكترونية خبرا يتعلق بمناقلات الضباط التي أجرتها أخيرا المديرية العامة لأمن الدولة وان أسبابها تعود لإحالة أحد الضباط الى التحقيق .

لذا يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة وأن المناقلات كافة تجرى، بطريقة دورية روتينية وبحسب الأصول لحسن سير العمل .

بالتالي تهيب المديرية العامة لأمن الدولة بالمواقع كافة عدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته وقبل مراجعة قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في هذه المديرية “.