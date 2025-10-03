ما صحّة التباينات والبرودة بين الرؤساء الثلاثة؟

كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّ ما يشاع عن تباينات وبرودة في العلاقة بين الرؤساء الثلاثة، غير صحيح. فالرؤساء الثلاثة على تنسيق دائم ويعملون في اتجاه واحد، كل من موقعه وعلى طريقته، والدليل على ذلك أن تكريم رئيس الجمهورية جوزاف عون قائد الجيش وتقليده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، ليس موجهًا ضدّ أي من الرؤساء، بل هو حق لرئيس البلاد ويأتي تقديرًا لقيادة الجيش على مهامها، والتي ستضع تقريرها الأوّل أمام مجلس الوزراء.

ورأت المصادر ان “كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قانون الانتخابات النيابي النافذ، يصبّ في خانة تأكيد الرئيسين عون وسلام إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وإنّ فتح باب تسجيل المغتربين تم وفق الآليات القانونية بموافقة سلام وبإطلاع من عون”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “ما قاله رئيس لحكومة نواف سلام أمام وفود بيروتية زارته مؤيدة، يتلاقى مع موقف بري الذي عبّر عن غضبه من تصرف حزب الله”.