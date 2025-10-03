الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما صحّة التباينات والبرودة بين الرؤساء الثلاثة؟

منذ 24 دقيقة
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري

جريدة الانباء الالكترونية
A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّ ما يشاع عن تباينات وبرودة في العلاقة بين الرؤساء الثلاثة، غير صحيح. فالرؤساء الثلاثة على تنسيق دائم ويعملون في اتجاه واحد، كل من موقعه وعلى طريقته، والدليل على ذلك أن تكريم رئيس الجمهورية جوزاف عون قائد الجيش وتقليده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، ليس موجهًا ضدّ أي من الرؤساء، بل هو حق لرئيس البلاد ويأتي تقديرًا لقيادة الجيش على مهامها، والتي ستضع تقريرها الأوّل أمام مجلس الوزراء.

ورأت المصادر ان “كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قانون الانتخابات النيابي النافذ، يصبّ في خانة تأكيد الرئيسين عون وسلام إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وإنّ فتح باب تسجيل المغتربين تم وفق الآليات القانونية بموافقة سلام وبإطلاع من عون”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “ما قاله رئيس لحكومة نواف سلام أمام وفود بيروتية زارته مؤيدة، يتلاقى مع موقف بري الذي عبّر عن غضبه من تصرف حزب الله”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مياه بيروت وجبل لبنان
    مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد بدلات المياه المترتبة عن الـ2025
    مقاتلو حزب الله في الجنوب
    في إطار سعيها لنزع سلاح "حزب الله".. أمريكا تقدم للبنان 230 مليون دولار!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    العلم اللبناني
    بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!