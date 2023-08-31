ما طلبته الهيئة الاتهامية المناوبة بشأن قضيّة سلامة

وجّهت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزيف بو سليمان وكريستل ملكي، وبهدف الحؤول دون عرقلة السير بالدعوى المقدمة في وجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، كتاباً الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، عارضة فيه التنحي عن النظر بدعوى مخاصمة الهيئة الاتهامية في بيروت المقدمة من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وقد ورد في نص الكتاب ما حرفيته:

“حيث أن المدعى عليه رياض توفيق سلامة تقدم بدعوى مخاصمة بوجه الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة ماهر شعيتو رئيسا وجوزيف بو سليمان وكريستل ملكي مستشارين، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وحيث أن هذه الهيئة، ولحسن سير العدالة، وبهدف الحؤول دون عرقلة سير التحقيقات في هذه الدعوى وتأخير مسارها، خصوصا في ظل عدم اكتمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفقا لما هو معلوم من الكافة، لذلك نعرض التنحي عن النظر في هذه الدعوى، نظرا لما يخلفه استمرار الواقع الراهن من حالة حرجٍ لدينا، لا سيما في ضوء ماهية الدعوى”.