ما علاقة أمن الدولة بإشكال فرن الشباك؟

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، الى أنه “بتاريخ 6/7/2021 قرابة الساعة 11:00 حصل إشكال فردي وتضارب على محطة مدكو- فرن الشباك بين عناصر من أمن الدولة في اللباس المدني يقومون بتعبئة المحروقات لسياراتهم الخاصة، مع دورية من نفس المديرية تقوم بمهمة روتينية على محطات المحروقات لتسهيل أمور المواطنين، قبل أن يعرّف العناصر المدنيون عن صفتهم”.

وأشارت في بيان إلى أن “المديرية العامة لأمن الدولة تقوم حالياً بإجراء تحقيق شامل بالموضوع”. وتجدر الإشارة أن لا علاقة لأي مديرية أمنية أخرى بموضوع الإشكال المذكور أعلاه.

يذكر أنه وقع إشكال اليوم الثلاثاء أمام محطة محروقات في سن الفيل تخلله إطلاق نار.