ما فعله والد وابنه داخل شقّة!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص وابنه بتجهيز شقّة واستخدامها لترويج المخدّرات.

بناءً عليه، كثّفت عناصر هذه المجموعة جهودها، وتوصّلت الى تحديد هويّة المتورطَين، وهما اللبنانيان:

ع. خ. (مواليد عام 1961)، من أصحاب السوابق بجرائم تجارة وترويج المخدرات.

د. خ. (مواليد عام 1991)

بتاريخ 13-7-2023 قامت قوّة من المجموعة بمداهمة الشّقّة التي تستخدم لترويج المخدّرات، في محلّة سدّ البوشريّة، وتمكّنت من توقيف الأول، وبالتزامن ألقت قوّة أخرى القبض على الثّاني في المنصف – جبيل.

بتفتيش الشّقّة، عثرت على: /2/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف، كميّة من مادتي الكوكايين الماريجوانا، ميزان حسّاس عدد /2/، بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي.

أودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.