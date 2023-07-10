الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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ما لم يكن متوقّعاً بعد انفجار 4 آب...

منذ ساعة واحدة
انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

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كشف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني خلال مشاركته في فاعليات المؤتمر العربي – اليوناني الأول الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا تحت شعار “التميّز بالشراكة”، أن “المرفأ تعامل مع 74,837 حاوية نمطية منذ انفجار ٤ آب ٢٠٢٠”، مؤكدًا أن “المرفأ بات يعمل بقدراته التشغيلية والاستيعابية كافة، كذلك الأمر بالنسبة إلى محطة الحاويات التي عادت بدورها لتعمل بنسبة ١٠٠ في المئة”.

أطلع عيتاني الحاضرين على “أمر لم يكن متوقعًا بعد انفجار ٤ آب، حيث استأنف المرفأ عمله بعد يومين على الكارثة بقدرة تخطت نسبة ٣٠ في المئة، ورغم كل العوائق، لوجستيًا واداريًا، استخدمت كل الطاقات المتوافرة لتشغيل محطة الحاويات، لترتفع هذه النسبة الى ٧٠ في المئة في اليوم الرابع”.

يذكر أن المؤتمر عقد بدعوة من الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، بمشاركة وفود من ١٦ دولة عربية، ونحو ١٣٦ شركة عربية ويونانية من كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجالات النقل البري والبحري والنفطي والإنشاءات والتكنولوجيا والاتصالات.

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