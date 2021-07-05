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ما مصير الاتصالات والإنترنت في لبنان؟

5 - يوليو - 2021
الإنترنت- تعبيرية

الإنترنت- تعبيرية

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أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، خلال مشاركته في جلسة للجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، ظهر اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، أن “العمل جار على قدم وساق لتذليل مختلف العقبات أمام استمرارية تأمين الاتصالات وخدمات الانترنت من دون انقطاع، لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية للمواطن والدولة على السواء”.

وتم خلال الجلسة “عرض لواقع الاتصالات والأموال المتوافرة والإمكانات المتاحة في ضوء انهيار سعر صرف الليرة، وما خلفه من آثار على مستوى موازنة الوزارة، وضرورة العمل على أن تحضر أوجيرو اقتراح قانون بهذا الشأن، إضافة إلى متابعة مناقشة تعديل المادة 36 من موازنة عام 2020 التي تنظم حركة الأموال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة”.

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