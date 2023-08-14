ما مصير فيلم باربي في لبنان؟

يرتبط مصير عرض فيلم باربي من عدمه بقرار من المفترض أن يصدر عن وزير الداخلية، فبعد مشاهدته من قبل لجنة الرقابة على الأفلام ورفعها توصية بعرضه وتصنيفه ضمن فئة ١٣ سنة وما فوق، ما يعني أنّ كل من هم دون هذا السن لا يمكنهم مشاهدته من دون وجود ذويهم، أصبحت الكرة في ملعب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي يبقى القرار النهائي له.

وفي هذا السياق، تواصلت الـ”LBCI” مرّات عدّة مع مكتب وزير الداخلية لمعرفة قراره، لكنّ الجواب كان أنّ الوزير لم يتسلّم كتاب الأمن العام بعد وأنه ما من جواب لديه حتى الساعة حول مصير الفيلم.

كذلك، تواصلت الـ”LBCI” مع الامن العام لاستيضاح ما اذا تم ارسال الكتاب للوزير، لكنّها لم تحصل على جواب حول هذه المسألة.

وكان قد أبلغ وزير الثقافة محمد المرتضى الحاضرين في اللقاء الذي عقد في الديمان، منذ أيام، أنّه سيسطّر كتباً الى كل من وزارة الداخلية والامن العام والنيابة العامة التمييزية، لمنع عرض فيلم “باربي” في صالات السينما اللبنانية بعد أن وصله تقرير عنه يفيد أنّه يروج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم، بحسب ما نقل.