ما مصير قروض الإسكان بعد رفع قيمة الدولار؟

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى أن “قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل، وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية”.

ولفت إلى أن “سواء كان سعر الصرف 1500 ليرة او 8000 أو 15 ألف ليرة، فلا علاقة لنا بالموضوع، لأننا لا نعطي قروضاً بالدولار كي يتأثر المقترض”.

وشدّد على أن “لا يزال باب تقديم طلبات الإسكان مفتوحا حتى نهاية السنة، وفي بداية السنة الجديدة، سنقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنحاول المساعدة”.

من جهة أخرى، لفت حبيب إلى أن “المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصا لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض”.

من جهة أخرى، لفت حبيب إلى أن “المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصا لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض”.