ما مصير موسم الأعياد؟

توقّع الخبير المالي والمصرفي لويس حبيقة أن يشهد لبنان موسم أعياد وسطياً، إذا استمرت الأوضاع على حالها من دون أي أحداث أمنية وعسكرية جديدة.

وطمأن في حديث إلى “صوت كل لبنان” ألا خوف على الليرة في ظل استقرار الدولار الاميركي والأوضاع الأمنية، مؤكداً أن الاستقرار في أوضاع النقد، ناجم عن السياسات التي اتبعها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ولاسيما سياسية ضبط الكتلة بالليرة.

أما عن أموال المودعين، فشدد حبيقة على أن “لا مجال لحل أي مشكلة مصرفية إلا بإعادة الودائع كاملة إلى أصحابها، من أجل استعادة الثقة بالاقتصاد”.

وردا على ما يثار عن خطة لدمج المصارف، قال حبيقة لا خطة جدية قبل عودة الاستقرار السياسي في البلاد عن طريق انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة، ولاسيما أن البلد معطل، وهذا يأتي ضمن سلة متكاملة.