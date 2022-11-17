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ما موقف اللقاء الديمقراطي من مسألة نصاب الثلثين؟

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 1:33 مساءً
اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي

اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي

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عبّر أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب “هادي أبو الحسن” عن موقف الكتلة من موضوع الجدل الذي حصل اليوم في الجلسة حول النصاب، بالقول: “المادة الدستورية قد تكون ملتبسة ومن حقّ الزملاء طرح التساؤلات، إلّا أنَّ الوقت لا يتسع كما والظرف غير ملائم لتفسير الدستور، وخصوصاً أن تفسيره قد يقودنا إلى إجراء بعض التعديلات وهذا أمر له حسابات أخرى” .

وأضاف: “انطلاقاً من ذلك، فإنَّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعرفاً، كلّ الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس حتّى اليوم تقوم على قاعدة الثلثين، لهذا السبب نعبّر عن موقفنا كلقاء ديمقراطي بضرورة الانتخاب مع الحفاظ على نصاب الثلثين في الدورة الأولى والثانية، كما ندعو باقي الكتل في المجلس لعدم تعطيل الجلسات بتطيير النصاب”.

وختمَ أبو الحسن مؤكداً أنَّ “على الجميع البقاء في الجلسة لكي نسير قدماً نحو انتخاب رئيسٍ للجمهورية مع الحفاظ على نصاب الثلثين”.

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