ما موقف "اللقاء الديموقراطي" من التصويت على الموازنة؟

أعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أن “كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوّت لصالح الموازنة في جلسة اليوم، لأن مصالح الناس وتأمين تشغيل الدولة أكثر أهمية من التفاصيل، واحترامًا لعمل النواب ولجنة المال والموازنة”.

وعن المادة 93 من الموازنة والتي تنص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة على الـ15.000 ليرة، كشف أنه سيقترح اليوم “سحب هذه المادة وتحويلها على لجنة الصحة النيابية لإعادة دراستها، نظرًا لغياب التوضيح حول مصدر الأموال بالإضافة الى التمييز الذي تلحظه”.

عبد الله قال في حديث لـ “صوت كل لبنان”: “إن المادة وُضعت في الأساس من بعض النواب انطلاقًا من حرصهم على تآكل تعويضات نهاية الخدمة إلّا أن الصيغة لا تلبي النوايا الجيدة”.

ونفى عبد الله “ارتباط موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط للقول إنه لا يمانع تأييد الوزير السابق سليمان فرنجية، بأي إشارات خارجية”.

وشدّد على أن “الحزب التقدمي الإشتراكي لا يعمل على هذا الإيقاع””.